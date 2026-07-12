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Iraanse militair gedood bij Amerikaanse aanvallen

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 13:05
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TEHERAN (ANP/AFP) - Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran is een Iraanse militair omgekomen, melden Iraanse media zondag.
Een lokale functionaris zei tegen persbureaus Mehr en Tasnim dat luitenant Hamidreza Dehghani van de marine omkwam bij "de terroristische aanval van de Verenigde Staten op de haven van Jask", in het zuiden van Iran.
In de nacht van zaterdag op zondag vielen de VS naar eigen zeggen 140 militaire doelen aan. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in de regio.
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