Doden door schietpartij bij heropening ziekenhuis Haïti

PORT-AU-PRINCE (ANP/RTR/AFP) - Minstens drie mensen zijn gedood doordat gewapende mannen dinsdag het vuur openden op een groep journalisten bij een ziekenhuis in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. De verslaggevers waren bij het hospitaal bijeengekomen voor een persconferentie van de regering in het kader van de heropening van het ziekenhuis. Twee journalisten werden gedood. Ook een politieagent overleefde de aanval niet. Meerdere verslaggevers raakten gewond.

Op video's van Haïtiaanse media, die het persmoment en daarmee ook de aanval live streamden, zijn journalisten te zien die ineengedoken op de vloer van de lobby van het ziekenhuis zitten, terwijl er een spervuur aan kogels door de lucht vliegt. Sommige verslaggevers lijken te zijn geraakt en bloeden.

Gewapende bendes, die bijna volledige controle hebben over de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince en ook veel macht in andere delen van het land hebben, vallen vaker ziekenhuizen aan om hun macht over de regering te tonen. Als gevolg daarvan zien veel van die ziekenhuizen zich genoodzaakt hun deuren te sluiten. Ook het dinsdag aangevallen ziekenhuis was al eerder doelwit en was sinds een aanval in februari dicht geweest.

De schietpartij van dinsdag volgt ruim twee weken na een zeer heftige explosie van bendegeweld in Port-au-Prince. Die kostte in één weekend bijna tweehonderd mensen het leven. Een bendeleider gaf toen opdracht tot een bloedbad na de dood van zijn zoon, die volgens hem het slachtoffer was van hekserij.

Haïti heeft al langer te maken met ernstig bendegeweld. VN-mensenrechtenchef Volker Türk meldt dat het aantal doden dit jaar in Haïti boven de 5000 ligt. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn meer dan 700.000 mensen in Haïti voor het geweld op de vlucht geslagen.