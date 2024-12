Iran boos na 'schaamteloze bekentenis' Israël over doden Haniyeh

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft dinsdag de "schaamteloze bekentenis" van Israël, dat het eerder dit jaar Hamasleider Ismail Haniyeh in Teheran doodde, veroordeeld. Iran stelt dat Israël een "gruwelijke misdaad" heeft begaan. Op maandag erkende de Israëlische minister van Defensie, Israël Katz, dat het Israëlische leger verantwoordelijk was voor de dood van Haniyeh. Dat werd destijds al meteen na zijn overlijden aangenomen, maar het was de eerste keer dat Israël dit ook officieel toegaf.

Katz deed de uitspraak in een dreigement aan het adres van de Houthi's in Jemen, die regelmatig raketten afvuren op Israël. "We zullen hun strategische infrastructuur aanvallen en hun leiders onthoofden, net als we hebben gedaan met Haniyeh, Sinwar en Nasrallah", zei hij. Hamasleider Yahya Sinwar werd in oktober gedood door Israëlische troepen in de Gazastrook en Hezbollahleider Hassan Nasrallah kwam om bij een Israëlische luchtaanval in Libanon.

"Deze schaamteloze bekentenis vormt de eerste keer dat het Israëlische regime openlijk zijn verantwoordelijkheid voor deze gruwelijke misdaad heeft bekend", stelt de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties in een brief aan de secretaris-generaal van de VN.