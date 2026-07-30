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Doden door zware storm in zuidoosten Brazilië

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 3:36
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RIO DE JANEIRO (ANP) - Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker vijf mensen het leven gekost, melden Braziliaanse media, waaronder CNN Brasil en het nieuwsplatform G1.
In Rio de Janeiro kwamen twee mensen om toen een muur instortte, aldus de brandweer. Een visser wordt vermist. In São Paulo stierven twee mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde.
Windstoten van meer dan 100 kilometer per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo, evenals in andere steden. Tientallen bomen waaiden om, daken werden van huizen gerukt en muren stortten in. Er waren op grote schaal stroomstoringen.
De storm legde ook het wegverkeer stil. Het openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Op videobeelden is te zien hoe windstoten een kabelbaancabine, bouwvakkers op steigers en boten op zee heen en weer slingerden.
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