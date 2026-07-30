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VS zeggen nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran te hebben afgerond

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 4:58
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WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger heeft "met succes een zware reeks aanvallen op Iran uitgevoerd, als reactie op de pogingen tot raketaanvallen op Amerikaanse troepen van de dag ervoor", meldt het Amerikaanse centrale commando CENTCOM op X. "De aanvallen waren bedoeld om de dreiging die uitgaat van Iran voor Amerikaanse troepen, de commerciële scheepvaart en buurlanden in de Golfregio te verminderen."
De Amerikanen bestookten tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) in Iran, waaronder "militaire commandocentra, faciliteiten voor raketten en drones, locaties voor kustbewaking en -verdediging, en maritieme capaciteiten", aldus CENTCOM.
De aanvallen waren een vergelding voor de Iraanse verrassingsaanval dinsdag op Amerikaanse bases in de regio, onder meer in Jordanië.
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