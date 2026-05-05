Albert Heijn rust externe beveiligers uit met bodycams

ZAANDAM (ANP) - In vier winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan beveiligers bodycams dragen. Volgens Albert Heijn draait het om een proef om beter te kunnen omgaan met agressie en bedreigende situaties in de supermarkt.

Een woordvoerster van de keten bevestigt na berichtgeving in het AD dat de bodycams zijn bedoeld om situaties te helpen de-escaleren. "Het zijn geen camera's die standaard de hele dag alles opnemen."

De camera's worden niet door normale supermarktmedewerkers gedragen, maar alleen door externe beveiligers die al werkzaam zijn in de betreffende vestigingen. Volgens de zegsvrouw zijn er ook "duidelijke afspraken over het gebruik" van de bodycams. "Na de pilot evalueren we zorgvuldig wat het effect is."

Agressie tegen supermarktmedewerkers is al langer een probleem. Albert Heijn nam daarom enkele jaren terug reeds extra veiligheidsmaatregelen. Zo hoeven medewerkers bijvoorbeeld geen naamplaatje meer te dragen. Rivaal Dirk besloot een paar jaar geleden al om personeel met bodycams uit te rusten.