ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden en gewonden bij schietpartij op schoolfeest Mississippi

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 19:55
anp111025107 1
LELAND (ANP) - Ten minste vier mensen zijn gedood bij een schietincident bij een school in Leland in de Amerikaanse staat Mississippi en zeker twaalf anderen raakten gewond. Dat schrijven diverse Amerikaanse media.
Het incident gebeurde rond middernacht bij de Leland High School, waar een wedstrijd American football werd gespeeld in het kader van homecomingfeesten van de school. Daardoor was het drukker dan anders in het kleine stadje, zei burgemeester John Lee tegen CBS News.
Vier gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Zij verkeren in kritieke toestand. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 496721562

Waar is dat kleine klepje onderaan de wasmachine voor?

236528184_m

Deze vier risicofactoren verklaren 99 procent (!) van alle hartaanvallen en beroertes

ANP-537460166

Winkelstraten stromen weer vol: nadelen van online shoppen steeds meer duidelijk

88762765_m

Wat goed is voor je hart, is ook goed voor je erectie

anp111025008 1

Over hoogmoed & de val: Timmermans wil als premier en niet als minister in nieuw kabinet

e37b810b-bab6-43cb-8b91-95a68caaa546

Wanneer barst de AI-zeepbel? En wat dan?

gandr-collage (15)

Jane Goodall, boze apen, Geert Wilders, De Toqueville en vreemdelingen

Loading