Doden en gewonden bij schietpartij op schoolfeest Mississippi

LELAND (ANP) - Ten minste vier mensen zijn gedood bij een schietincident bij een school in Leland in de Amerikaanse staat Mississippi en zeker twaalf anderen raakten gewond. Dat schrijven diverse Amerikaanse media.

Het incident gebeurde rond middernacht bij de Leland High School, waar een wedstrijd American football werd gespeeld in het kader van homecomingfeesten van de school. Daardoor was het drukker dan anders in het kleine stadje, zei burgemeester John Lee tegen CBS News.

Vier gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Zij verkeren in kritieke toestand. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd.