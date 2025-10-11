Wilders vindt het te eng om aan debatten mee te doen. Of is dat een smoesje?

PVV-leider Geert Wilders schort zijn campagne op na bevestiging dat hij doelwit was van een Belgische terreurcel. De Belgische autoriteiten zeggen dat de complotteurs gepakt zijn, en de dreiging voorbij. Media en sociale media reageren verdeeld op zijn afwezigheid bij verkiezingsdebatten. Want het komt hem ook wel goed uit om niet mee te doen.

Wilders is een superieure debater. Maar dit jaar ook

Vorig jaar won Wilders 37 zetels, mede dankzij zijn spetterende optreden bij het SBS-debat. Hij maakte duidelijk dat hij op dag 1 het eigen risico zou afschaffen. Applaus.

Maar we zijn nu wijzer. Wilders heeft het eigen risico zelfs niet verlaagd, maar wel de premies verhoogd. En van al zijn andere woeste voornemens is er ook niet een gelukt. Reken maar dat de andere partijen oneliners hebben ingestudeerd om Wilders die falen in te peperen. Het zou wel eens akelig kunnen worden. En als je niet meedoet, wordt het niet akelig.

Veiligheidszorgen domineren campagne

ondanks dat de NCTV geen restdreiging meer ziet. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bevestigde gisteren aan Wilders dat hij door gearresteerde verdachten als doelwit werd genoemd. ​De PVV-voorman schrijft op X dat hij een "slecht gevoel" bij de situatie heeft ​ Wilders miste gisteren al het NOS-radiodebat en zal morgen niet aanwezig zijn bij het RTL Verkiezingsdebat. ​​

Media worstelen met democratisch dilemma

Verschillende media benadrukken dat het onacceptabel is dat een politicus niet vrij kan debatteren. ​VVD-leider Dilan Yeşilgöz pleit voor een debat op geheime locatie zodat Wilders alsnog kan deelnemen. ​RTL meldde gisteravond nog geen officiële afmelding te hebben ontvangen maar rekent niet meer op zijn komst. ​Demissionair premier Dick Schoof noemt de situatie "buitengewoon ernstig" voor de Nederlandse democratie.

Reacties op X - Wilders honk -tonen verdeeldheid

Op sociale media circuleren verschillende theorieën over Wilders' beslissing om campagne op te schorten. ​Sommige gebruikers op Reddit speculeren dat de timing hem electoraal voordeel kan opleveren. ​Anderen wijzen erop dat zijn afwezigheid juist ruimte geeft aan andere rechtse kandidaten om zich te profileren. ​Johan Derksen verwacht dat Wilders mogelijk wel bij Vandaag Inside zal aanschuiven om zijn boodschap kwijt te kunnen.

Terreurcel richtte zich op meerdere doelwitten