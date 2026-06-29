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Doden en gewonden door Russische aanvallen in Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 15:06
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DNIPRO (ANP/AFP) - Door een Russische aanval op de Oekraïense stad Dnipro zijn zeker vijf doden en 29 gewonden gevallen, meldt president Volodymyr Zelensky op X. Ook noemt hij een aanval op Zaporizja, waar een minibus werd geraakt. Daarbij lieten drie mensen het leven en raakten zes personen gewond, onder wie een kind. Verder noemt de Oekraïense leider aanvallen in Nikopol en Soemy.
Om Russische aanvallen te kunnen afslaan, hamert Zelensky op meer luchtafweergeschut, specifiek voor de afweer van ballistische raketten, die Rusland steeds meer inzet. Ook is het volgens hem van belang dat Europese landen haast maken met de ontwikkeling van eigen afweer tegen dat type projectielen.
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