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5 doden na schietpartij bij jongerencentrum Duitsland

Samenleving
door Redactie
maandag, 29 juni 2026 om 15:07
bijgewerkt om maandag, 29 juni 2026 om 15:27
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Na de dodelijke schietpartij in de Noord-Duitse stad Stade, waarbij vijf mensen om het leven kwamen, zijn twee verdachten aangehouden. Dat meldt de politie. Een van hen is de vermoedelijke schutter.
De schietpartij vond maandag plaats bij een jongerencentrum met huisvesting voor moeders en kinderen. De dodelijke slachtoffers zouden allemaal meerderjarig zijn. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt, meldt de politie.
Stade is een stad met zo'n 50.000 inwoners ten westen van Hamburg. Eerder vroeg de politie een gebied rond de Dankersstraße te vermijden. De bewoners van de stad zouden geen gevaar lopen.
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