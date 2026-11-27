LA RESTINGA (ANP/AFP) - Reddingswerkers hebben op een boot circa 60 kilometer voor de kust van het Spaanse Canarische eiland El Hierro tien dode en zes zwaargewonde migranten aangetroffen. Meer dan tachtig opvarenden werden aan land gebracht.

De gewonden werden met een helikopter geëvacueerd en naar ziekenhuizen gevlogen. De rest kwam overzee aan land.

Op verscheidene eilanden komen vrijwel dagelijks migranten aan, de meesten landden op El Hierro. Het is op de route van de migranten het eerste Canarische Eiland. Veel migranten die op gammele vaartuigen naar de Canarische Eilanden varen, komen volgens Spaanse media uit Gambia, Guinee en Senegal.

De autoriteiten op de eilanden zeggen dat het zo niet langer kan en willen meer hulp uit Madrid en Europa voor het stoppen en verwerken van de toestroom.