Komende zondag is het de eerste advent, het startschot van de aanloop van vier weken richting Kerstmis. En dat betekent voor veel mensen dat de kaarsen weer op tafel komen. Het geeft een heerlijk knusse sfeer, maar na het eten zit er zomaar een rode druppel op het tafelkleed of een witte vlek in het tapijt als je niet uitkijkt. Hoe haal je het kaarsvet weer netjes eruit?

Je eerste neiging is om er meteen met aan te gaan krabben met je nagels of deppen met een doek. Maar daar kun je beter even mee wachten.

Eerst hard laten worden, dan schrapen

Laat het kaarsvet eerst helemaal stollen, adviseert Radar . Wil je het sneller, leg dan een paar ijsblokjes in een plastic zakje of in een theedoek op de vlek. Een tafelkleed of kledingstuk kan ook even de vriezer in.

Schraap het harde vet daarna weg met de zijkant van een plastic lepel, een oude bankpas of een houten spatel. “Geen mesjes gebruiken! Die maken krassen”, schrijft Action op zijn tipspagina. Ook Radar waarschuwt dat een scherp mesje de ondergrond kan beschadigen.

Verwijder kaarsvet nooit voordat het volledig is gestold. - Radar

Tafelkleed en kleding: strijkijzer op keukenpapier

Wat na het schrapen in de stof zit, haal je eruit met warmte en papier.

Leg een paar vellen keukenpapier onder de vlek. Leg een dikke laag keukenpapier op het kaarsvet. Radar legt daar nog een vel bakpapier bovenop, zodat er niets aan het strijkijzer blijft plakken. Ga met een heet strijkijzer over het papier. VRT NWS raadt aan het strijkijzer niet te lang stil te houden. Het vet smelt en trekt in het papier. Leg steeds een schoon vel neer tot er geen vet meer bijkomt. Blijft er een vlek achter, leg de stof dan in warm water of doe hem direct in de wasmachine, adviseert MAX Vandaag.

Twijfel je bij een kwetsbare stof, probeer het dan eerst op een stukje dat niemand ziet. HG adviseert dat ook bij zijn vlekverwijderaars. Bij kleding werkt de vriezer net zo goed, schreef WEL eerder in hoe je lijm, kaarsvet of rode wijn uit je kleren krijgt

Tapijt: koud maken, dan een föhn

Bij tapijt kiest Radar voor kou en een föhn. Maak het vet eerst met ijs hard en schraap zo veel mogelijk weg. Leg daarna keukenpapier op de vlek en blaas er met een föhn warme lucht op tot het papier het vet opzuigt. Herhaal met een schoon vel.

Hoe langer de haren van het tapijt, hoe lastiger het wordt, waarschuwt Radar. Blijft er een vlek, dep die dan met witte natuurazijn en wat water, of strooi er baking soda op met wat water. Laat dat een nacht intrekken en zuig het op.

Houten tafel: geen mes, wel een föhn

Op hout trekt warm kaarsvet snel in, schrijft MAX Vandaag. Leg ijsblokjes of een zak bevroren doperwtjes in een theedoek een paar minuten op het vet en duw het daarna los met een stomp voorwerp. Gebruik bij hout geen scherpe voorwerpen, zegt ook Action.

Zit er nog een dunne laag, zet de föhn dan op de laagste warme stand en neem het zachte vet op met keukenpapier. Een vettige plek die overblijft, haal je weg met een licht vochtige doek en groene zeep, schrijft Radar. Staat er naast het vet ook een kring van een glas, lees dan hoe je waterkringen uit je houten tafel laat verdwijnen

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