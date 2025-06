Tweede brug ingestort in Rusland, in grensregio Koersk

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - In Rusland is opnieuw een brug ingestort, terwijl er een goederentrein overheen reed. Dit keer gebeurde het in de regio Koersk bij Oekraïne, zo maakten de lokale autoriteiten zondagochtend bekend via Telegram. In de nacht van zaterdag op zondag stortte in de grensregio Brjansk een brug over een spoorlijn in na vermeende sabotage, met zeker zeven doden als gevolg.

Bij het incident in Koersk raakte volgens de eerste berichten een van de machinisten gewond toen een deel van de trein op de weg onder de brug viel, meldt de gouverneur van de regio. Het Onderzoekscomité van de Russische Federatie, de hoogste onderzoeksinstantie in Rusland, zegt dat het net als in Brjansk om een aanslag gaat.

De Russische grensregio's Koersk en Brjansk zijn sinds het begin van de oorlog ruim drie jaar geleden geregeld doelwit van Oekraïense beschietingen en droneaanvallen. Ook voert het Oekraïense leger er geheime operaties uit. Oekraïne eist zelden de verantwoordelijkheid voor sabotageacties in Rusland op. De Oekraïense inlichtingendienst meldde zondag wel dat bij Melitopol, in het door Rusland bezette deel van Oekraïne, een goederentrein was opgeblazen. De trein zou met brandstof onderweg zijn geweest naar het sinds 2014 bezette schiereiland de Krim.