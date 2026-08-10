Doden en gewonden na Oekraïense aanval diep in Rusland

NIZJNEKAMSK (ANP/RTR/AFP) - Door een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Nizjnekamsk zijn zeker 12 doden gevallen, meldt de burgemeester van de stad. 39 mensen raakten gewond. Nizjnekamsk ligt in de regio Tatarstan, ruim duizend kilometer van de Oekraïense grens.

Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Russische autoriteiten melden dat er in de nacht van zondag op maandag bijna vijfhonderd Oekraïense drones zijn neergehaald. Zij spreken van massale aanvallen op Nizjnekamsk.

Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olie-infrastructuur opgevoerd. Dat heeft in veel delen van Rusland geleid tot brandstoftekorten, al zeggen autoriteiten dat de meeste problemen inmiddels zijn opgelost.

Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Charkiv vijf doden gevallen, meldden Oekraïense regionale autoriteiten. Deze zouden hebben plaatsgevonden op een woonwijk, waarbij meerdere huizen zijn verwoest.