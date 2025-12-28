ECONOMIE
Doden en stroomuitval door storm in Noord-Europa

Samenleving
door anp
zondag, 28 december 2025 om 12:32
anp281225052 1
STOCKHOLM (ANP/AFP) - In Zweden zijn drie doden gevallen door een storm die dit weekend meerdere landen in Noord-Europa trof. De storm veroorzaakte zware windstoten, omvallende bomen, verkeershinder en stroomuitval.
In Zweden stierven twee mannen nadat zij door vallende bomen werden geraakt. Een derde man stierf volgens zijn werkgever tijdens een ongeval. De Zweedse omroep SVT meldt dat ook deze man was geraakt door een vallende boom.
In Finland zaten meer dan 180.000 huishoudens zonder stroom, na reparaties zijn dat er nog ruim 85.000. Minstens 40.000 huishoudens in Zweden zitten zondag ook zonder stroom, aldus het Zweedse persbureau TT. In Noorwegen ging het om 16.000 huishoudens, maar een deel heeft weer elektriciteit.
