Doden en tientallen gewonden bij nieuwe aanvallen op Oekraïne

KYIV (ANP/AFP/RTR) - Oekraïne heeft melding gemaakt van zeker vier doden door Russische aanvallen op verschillende plekken in het land. Ook raakten ruim dertig mensen gewond.

De autoriteiten melden dat mensen zijn omgekomen in de regio's Soemy, Odesa en Cherson. Veel van de gewonden, onder wie ook kinderen, vielen in de stad Charkiv. Daar brak volgens de burgemeester brand uit in een woongebouw.

Charkiv ligt in de buurt van de grens met Rusland en wordt vaker onder vuur genomen. Ook hoofdstad Kyiv zou volgens de plaatselijke autoriteiten weer zijn aangevallen met drones. Er was schade aan gebouwen en auto's, maar voor zover bekend vielen geen slachtoffers.

Rusland maakte ook melding van Oekraïense aanvallen met drones. Tientallen van die onbemande vliegtuigjes zouden zijn neergehaald boven Russisch grondgebied, waaronder acht drones die onderweg naar Moskou zouden zijn geweest.