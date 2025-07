Olieprijs daalt na nieuwe productieverhoging OPEC+

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen maandag omlaag na een nieuwe productieverhoging door OPEC+. Het oliekartel gaat de productie in augustus met 548.000 vaten per dag verhogen. Dat is meer dan werd verwacht op de oliemarkt.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) zakte in Singapore met ruim 1 procent tot ruim 66 dollar en Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 68 dollar. Op de oliemarkt was verwacht dat de OPEC+ de productie in augustus met 411.000 vaten per dag zou verhogen, net als in mei, juni en juli. Het grootste deel van de productieverlagingen van het oliekartel van voorgaande jaren is nu weer ongedaan gemaakt.

De productieverhoging komt van de kartelleden Saudi-Arabië, Rusland, Kazachstan, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Irak en Koeweit. Saudi-Arabië neemt daarvan het grootste deel van de productieverhoging voor zijn rekening, vooral om marktaandeel te winnen van Amerikaanse schalieolieproducenten.