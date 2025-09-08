Doden en tientallen gewonden door botsing trein en bus in Mexico

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Zeker tien mensen zijn in Mexico om het leven gekomen doordat een goederentrein met een dubbeldekkerbus in botsing kwam. Minstens 61 anderen raakten gewond. Dat melden de lokale autoriteiten.

Het ongeluk vond maandag plaats in een industriegebied zo'n 115 kilometer ten noordwesten van Mexico-Stad. Op beelden van de locatie van het ongeval is te zien dat de voorkant van het bovendek van de bus is ingeslagen en dat het metalen frame ernstig is gedeukt.

Volgens het Openbaar Ministerie van Mexico zijn onder de dodelijke slachtoffers zeven vrouwen en drie mannen.