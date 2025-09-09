Noorse premier Stoere claimt verkiezingswinst met Arbeiderspartij

OSLO (ANP) - De Noorse premier Jonas Gahr Stoere claimt de verkiezingen in het land te hebben gewonnen. Volgens de exitpoll van de Noorse publieke omroep NRK krijgt de Arbeiderspartij (Arbeiderpartiet) van Stoere samen met vier kleine linkse partijen 88 zetels. Voor een meerderheid in het Noorse parlement zijn 85 zetels nodig.

"We hebben het voor elkaar gekregen", zei de 65-jarige Stoere maandagavond in een overwinningstoespraak. De Arbeiderspartij wil dat Noorwegen NAVO-lid blijft en is voorstander van nauwe samenwerking met Brussel. Noorwegen is geen EU-lidstaat.

De regering van Stoere viel in januari toen de eurosceptische Centrumpartij uit de coalitie stapte. De Arbeiderspartij kreeg de wind in de rug toen voormalig NAVO-topman Jens Stoltenberg in februari aantrad als minister.

Hoewel een links blok de verkiezingen won, maakte rechts-populisme een opmars. De Vooruitgangspartij (Fremskrittspartiet) van Sylvi Listhaug kreeg volgens de exitpoll van NRK 48 zetels, ruim twee keer zoveel als bij de vorige verkiezingen vier jaar geleden.