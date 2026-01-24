ECONOMIE
Doden en tientallen vermisten na aardverschuiving in Indonesië

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 11:05
anp240126055 1
JAKARTA (ANP/RTR) - Door een aardverschuiving in de Indonesische provincie West-Java zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. 82 personen worden vermist. Dat heeft de Indonesische rampenbestrijdingsdienst zaterdag gemeld. De aardverschuiving trof volgens lokale autoriteiten een dorp in de regio West-Bandung, een gebied waar de afgelopen dagen erg veel regen viel.
Militairen, politieagenten en vrijwilligers zoeken naar de vermisten, zegt burgemeester Jeje Ritchie Ismail. Hij waarschuwt dat het terrein heel lastig is en dat de grond nog steeds instabiel is. Er wordt volgens de lokale zoek- en reddingsdienst met de hand gegraven. Bij de zoektocht naar slachtoffers worden ook drones ingezet.
In Indonesië komen tijdens het regenseizoen, vaak tussen oktober en maart, regelmatig overstromingen en aardverschuivingen voor. Hevige regen en tropische stormen hebben eind vorig jaar in Zuid- en Zuidoost-Azië veel schade aangericht. Op het Indonesische eiland Sumatra kostten overstromingen en aardverschuivingen vorig jaar circa 1200 mensen het leven. Ook moesten meer dan 240.000 mensen hun huis verlaten.
