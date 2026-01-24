ECONOMIE
Formerende partijen blij met handreiking van Jesse Klaver

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 11:07
anp240126056 1
DEN HAAG (ANP) - De formerende partijen VVD en CDA vinden het goed dat GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver vrijdag op een partijbijeenkomst zei afspraken te willen maken met het aanstaande minderheidskabinet. Dilan Yeşilgöz (VVD) noemde het voor de formatiegesprekken zaterdag moedig en Henri Bontenbal (CDA) begrijpt dat Klaver voor zijn eigen idealen blijft strijden.
Met de steun van GroenLinks-PvdA hebben D66, VVD en CDA een meerderheid in de Tweede Kamer, maar Yeşilgöz wil niet in een regering met de linkse partij. Ze ziet het wel zitten om met Klaver te praten over steun voor plannen van de aanstaande coalitie. "Als nieuw kabinet zullen we ook wel met plannen komen die GroenLinks-PvdA kan steunen."
Bontenbal zag in de woorden van Klaver een "heel andere toon" dan tijdens eerdere gesprekken met de oppositieleider. "Dit heeft hij eerder niet zo gezegd. Eerder zag ik meer boosheid, die ik ook wel begrijp. Maar mooi dat hij kiest voor een koers die past bij wat Nederland nodig heeft."
