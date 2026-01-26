ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden en veel vermisten bij veerongeluk op de Filipijnen

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 3:37
anp260126005 1
MANILLA (ANP) - Zeker zeven mensen zijn omgekomen toen een veerboot voor de kust van de zuid-Filipijnse provincie Basilan kapseisde. De kustwacht wist volgens lokale media 215 opvarenden te redden, maar 144 personen worden nog vermist.
Het ongeval vond plaats vlak na middernacht. De ferry was vanuit Zamboanga onderweg naar Jolo in de provincie Sulu.
Elk jaar komen tientallen mensen om het leven bij veerbootongelukken in de Filipijnen, een archipel van meer dan 7000 eilanden. Het zeevervoer wordt er niet goed gereguleerd en schepen zijn vaak overvol.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

ANP-427009134

Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading