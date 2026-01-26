Doden en veel vermisten bij veerongeluk op de Filipijnen

MANILLA (ANP) - Zeker zeven mensen zijn omgekomen toen een veerboot voor de kust van de zuid-Filipijnse provincie Basilan kapseisde. De kustwacht wist volgens lokale media 215 opvarenden te redden, maar 144 personen worden nog vermist.

Het ongeval vond plaats vlak na middernacht. De ferry was vanuit Zamboanga onderweg naar Jolo in de provincie Sulu.

Elk jaar komen tientallen mensen om het leven bij veerbootongelukken in de Filipijnen, een archipel van meer dan 7000 eilanden. Het zeevervoer wordt er niet goed gereguleerd en schepen zijn vaak overvol.