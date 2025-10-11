ECONOMIE
Doden en verwoesting door noodweer in Mexico

Samenleving
zaterdag, 11 oktober 2025 om 4:36
MEXICO-STAD (ANP) - Zware regenval heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost in Mexico. Ook worden er volgens de autoriteiten nog veel mensen vermist. De regenbuien veroorzaakten diverse aardverschuivingen en zorgden voor flinke overstromingen.
In de staat Hidalgo vielen zeker 16 doden. Het noodweer veroorzaakte daar schade aan minstens duizend huizen. Ook de staten Puebla en Veracruz zijn zwaar getroffen.
President Claudia Sheinbaum laat op X weten dat duizenden militairen zijn ingezet, onder meer om reddingsacties uit te voeren. "We werken eraan om de bevolking te ondersteunen, wegen vrij te maken en de elektriciteitsvoorziening te herstellen", aldus de president.
