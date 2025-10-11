13 producten waar suiker in zit zonder dat je het weet

Er zijn producten waar van je weet: daar zit veel suiker
in. Denk aan koekjes, frisdrank en zelfs van pastasaus weten we inmiddels dat die smaak
niet puur door tomaten tot stand is gekomen. Maar er zijn nog altijd veel voedingsmiddelen waarvan je niet direct verwacht dat er suiker in zit. Daarom hieronder een lijstje met producten die hoogstwaarschijnlijk behoorlijk wat suiker bevatten.
1. Vleeswaren
2. Bewerkt vlees, zoals hamburgers
3. Groenten in pot en blik
4. Soep
5. Brood
6. Crackers en toastjes
7. Aardappelpuree
8. Pesto
9. Vetarme producten, zoals sommige pindakaas of chips
10. Guacamole
11. Woksaus
12. Salad dressing
13. Koffiecreamer