VN heeft 60.000 ton voedsel klaarstaan voor Gaza

door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 3:40
ROME (ANP) - Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties vraagt Israël met klem zo snel mogelijk meer hulpgoederen toe te laten voor de bevolking van Gaza. De organisatie zegt 60.000 ton voedsel klaar te hebben staan aan de grens, met nog eens 100.000 ton onderweg naar de regio.
Volgens Martin Frick, directeur van het programma voor Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein, is de voorraad genoeg om de bevolking van Gaza bijna drie maanden te voeden. Maar dan moeten er wel duidelijke veiligheidsgaranties zijn, aldus Frick.
Het WFP denkt in een maand zo'n 1,6 miljoen mensen te kunnen voorzien van brood, meel en voedselpakketten.
