Schaatser Bosker wint NK allround en mag naar WK

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Marcel Bosker (29) heeft bij het NK allround de titel veroverd en mag daardoor deelnemen aan het WK, komend weekend in Heerenveen. Op de afsluitende 10 kilometer won hij in een direct duel van de nummer 2 in het eindklassement, Remco Stam. In een tijd van 13.04,44 werd Bosker derde op de slotafstand. De winst op de 10 kilometer ging in 12.52,76 naar Jorrit Bergsma, winnaar van olympisch brons op die afstand.

In het eindklassement eindigde Bosker met ruime afstand op de eerste plaats. Stam werd tweede en de laatste podiumplek was voor Remo Slotegraaf. Bergsma werd door mindere prestaties op de kortere afstanden vijfde.

Bosker begon het toernooi met een zesde plaats op de 500 meter. Op de 5000 meter legde hij het fundament voor zijn titel door te winnen in 6.10,47. Op de 1500 meter werd hij tweede. Het is de derde nationale allroundtitel voor Bosker. Hij werd ook al eens tweede op het Europees kampioenschap en derde op het wereldkampioenschap allround.