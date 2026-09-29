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Doden in Bangkok na ernstig noodweer

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 8:42
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BANGKOK (ANP/AFP) - In Bangkok zijn zeker vier mensen om het leven gekomen na ernstig noodweer. Zware regen leidde in de miljoenenstad tot overstromingen en dat heeft gevolgen voor 700.000 mensen, zeggen de autoriteiten.
In de stad viel vorige week ongebruikelijk veel regen en dat ontregelt het openbaar leven. Bijna 7000 mensen zochten een veilig heenkomen in noodopvangcentra. Ook gingen scholen dicht.
De overheid probeert het water weg te pompen, maar dat verloopt moeizaam. Gouverneur Chadchart Sittipunt waarschuwde zondag dat het een week zou kunnen duren.
Ook buiten de stad maakte het noodweer slachtoffers. Het landelijke dodental staat op 23.
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