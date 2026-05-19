Doden in Kenia bij protesten tegen verhoging brandstofprijzen

NAIROBI (ANP/RTR) - Bij protesten tegen de verhoging van brandstofprijzen in verschillende Keniaanse steden zijn vier mensen omgekomen, aldus de minister van Binnenlandse Zaken. "We hebben vandaag vier Kenianen verloren bij het geweld, waarbij ook meer dan 30 mensen gewond raakten", zei Kipchumba Murkomen in een televisietoespraak.

Volgens Murkomen zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de vier mensen om het leven zijn gekomen, zei de minister niet.

De protesten volgden op een eerdere landelijke staking in het openbaar vervoer. De transportsector Alliance kondigde zondag aan dat aangesloten vervoerders vanaf middernacht zouden stoppen met rijden uit protest tegen de prijsverhoging. De politie waarschuwde daarop dat ze zou optreden bij eventuele verstoringen.

De Keniaanse energie- en petroleumautoriteit verhoogde vorige week de brandstofprijzen met maximaal 23,5 procent - na een verhoging van 24,2 procent vorige maand - doordat het conflict in het Midden-Oosten de wereldwijde olie- en gasvoorziening onder druk zet.