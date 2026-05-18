Plunderingen en gewelddadige confrontaties bij protesten Bolivia

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 1:55
LA PAZ (ANP/AFP) - Protesten in de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn geëscaleerd. Demonstranten bestormden onder meer overheidsgebouwen en een protestleider wordt door de regering vervolgd voor terrorisme vanwege het veroorzaken van onrust.
De politie zette traangas in, waarop de demonstranten met explosieven en stenen teruggooiden. Beelden die door de regering zijn vrijgegeven, tonen hoe demonstranten een kantoor plunderen en er met meubels, computers, beeldschermen en andere apparatuur vandoor gaan. De autoriteiten hebben geen gewonden gemeld.
In de loop van de dag keerde de rust in de hoofdstad terug. Winkels blijven gesloten, evenals toegangswegen naar de stad.
Duizenden boeren, mijnwerkers, leraren en werknemers uit andere sectoren voeren al wekenlang actie voor loonsverhoging, economische stabiliteit en een einde aan de privatisering van staatsbedrijven. Ze eisen het aftreden van de centrumrechtse president Rodrigo Paz, die nog geen zes maanden geleden aantrad.
Het Andesland maakt de ergste economische crisis in vier decennia door, met een inflatie die in april op jaarbasis 14 procent bereikte.
