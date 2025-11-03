ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden in Libanon na dreigement Israël over meer luchtaanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 17:44
anp031125143 1
BEIROET (ANP/AFP) - In Libanon zijn twee mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Zeven personen raakten gewond. Israël dreigde zondag het aantal aanvallen op Libanon op te voeren in de strijd tegen Hezbollah, omdat die groepering zich zou herbewapenen.
De aanvallen vonden plaats in het zuiden van het land. Zaterdag kwamen ook al vier mensen om toen Israël een auto in dezelfde regio beschoot.
Israël en Hezbollah sloten een jaar geleden een staakt-het-vuren, maar desondanks voert Israël regelmatig luchtaanvallen uit op het zuiden van het land. Volgens de Israëlische regering houdt Hezbollah zich niet aan de afspraken om zich terug te trekken naar het noorden en te ontwapenen.
Aantal aanvallen neemt toe
Vooral de afgelopen dagen neemt het aantal aanvallen toe. Israëlische troepen trokken vorige week ook de grens over om een inval te doen in een grensplaats.
De Libanese president Joseph Aoun zegt met Israël te willen praten, maar dat dit verzoek wordt afgeslagen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

ANP-528752478 (2)

7 feiten over leeftijdsverschillen in relaties: wat zegt de wetenschap?

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

ANP-538971533

De comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan eten

ANP-426259241

Nieuw-Zeelanders verlaten massaal hun land: "Mooie bergen betalen de huur niet"

Loading