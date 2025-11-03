Doden in Libanon na dreigement Israël over meer luchtaanvallen

BEIROET (ANP/AFP) - In Libanon zijn twee mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Zeven personen raakten gewond. Israël dreigde zondag het aantal aanvallen op Libanon op te voeren in de strijd tegen Hezbollah, omdat die groepering zich zou herbewapenen.

De aanvallen vonden plaats in het zuiden van het land. Zaterdag kwamen ook al vier mensen om toen Israël een auto in dezelfde regio beschoot.

Israël en Hezbollah sloten een jaar geleden een staakt-het-vuren, maar desondanks voert Israël regelmatig luchtaanvallen uit op het zuiden van het land. Volgens de Israëlische regering houdt Hezbollah zich niet aan de afspraken om zich terug te trekken naar het noorden en te ontwapenen.

Aantal aanvallen neemt toe

Vooral de afgelopen dagen neemt het aantal aanvallen toe. Israëlische troepen trokken vorige week ook de grens over om een inval te doen in een grensplaats.

De Libanese president Joseph Aoun zegt met Israël te willen praten, maar dat dit verzoek wordt afgeslagen.