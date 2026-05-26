Doden in Libanon na intensivering Israëlische aanvallen

BEIROET (ANP/DPA) - Door Israëlische aanvallen op Libanon zijn zeker twaalf mensen omgekomen, melden Libanese staatsmedia. Er werden meerdere aanvallen gemeld in het zuiden van het land sinds maandagavond, nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had aangekondigd de gevechten tegen Hezbollah te intensiveren.

Inwoners van de zuidelijke buitenwijken van Beiroet verlieten in de nacht hun woningen uit angst voor Israëlische aanvallen. In dat gebied is Hezbollah sterk vertegenwoordigd. Op dinsdag waarschuwde Israël inwoners van de zuidelijke stad Nabatieh om de stad te verlaten.

Volgens de Libanese nieuwssite L'Orient Today heeft Israël het aantal aanvallen sinds de oproep van Netanyahu al sterk opgevoerd. Israël zou 76 luchtaanvallen op 44 doelen verspreid over Libanon hebben uitgevoerd, en daarnaast nog eens 15 droneaanvallen en artillerieaanvallen op 25 locaties.