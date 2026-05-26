Staat: plaatsing Corné H. in tbs-kliniek hangt af van zaak Vught

door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 12:30
DEN HAAG (ANP) - Corné H. staat bovenaan de wachtlijst voor plaatsing in de Van Mesdagkliniek, toch lijkt een snelle plaatsing uiterst onzeker. De 30-jarige gedetineerde, die werd veroordeeld voor een urenlange gijzeling in Ede in 2024, wacht al bijna 1,5 jaar op een plek in een tbs-kliniek.
Zijn advocaten eisen dinsdag in hoger beroep van de Staat directe plaatsing in een kliniek. Sinds H. in detentie is, zijn er meerdere incidenten geweest: op 5 december 2025 gijzelde hij medewerkers in de PI Vught, ook verwondde hij zichzelf meerdere malen.
Wat een snelle plaatsing ingewikkeld maakt, is volgens de advocaat van de Staat de strafzaak die momenteel loopt. H. wordt vervolgd voor de gijzeling in de gevangenis in Vught en de zaak wordt pas 20 juli behandeld. De Van Mesdagkliniek neemt in principe geen cliënten aan die onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek. Mocht H. in die zaak geen celstraf- of tbs-maatregel opgelegd krijgen, dan kan hij hoogstwaarschijnlijk worden geplaatst, maar dat kan nog maanden duren.
