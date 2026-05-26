Barbecue schoonmaken terwijl je slaapt? Deze expert komt met de gouden tip: ‘De natuur doet het werk’

De zon schijnt, het vlees sist en de drankjes vloeien rijkelijk. Alleen dat ene moment na afloop is irritant: het schoonmaken van de barbecue. Gelukkig heeft schoonmaakexpert Suus Sengers een simpele oplossing. En daar komt nauwelijks schrobwerk aan te pas.

“Pak het rooster als het nog heet is, met ovenhandschoenen, en leg het in het gras”, legt Sengers uit in het AD. “Daar laat je het een nachtje liggen. De dauw weekt al het aangekoekte spul los en de volgende dag poets je hem zo schoon.”

In het gras leggen

Ja, echt. Gewoon in het gras. Maar ze komt wel met een kleine waarschuwing. “Je moet er de volgende dag wel aan denken. Wij waren het een keer vergeten na de laatste barbecue van het seizoen. Het jaar erop vonden we het rooster en was het één geworden met het gras”, zegt ze lachend.

Geen tuin ? Geen probleem. Ook een oude krant doet wonderen. “Wacht tot het rooster afgekoeld is, maak een krant kletsnat en pak het rooster ermee in. Laat dat zo een nachtje liggen.” Terwijl jij slaapt, doet het vocht zijn werk.

Truc met de ui

En dan is er nog de ui-truc. Volgens Sengers ideaal voor wie direct na het grillen wil schoonmaken. “Je snijdt een ui doormidden, prikt een vork in de bolle kant en met de platte kant wrijf je over het rooster.” Het zure vocht zorgt ervoor dat vet en aangekoekte resten loslaten.

Zelfs het overgebleven bier krijgt nog een taakje toebedeeld op de barbecueavond. “De grill moet nog warm zijn. Dan giet je er een half flesje bier overheen en schrob je met een krant of staalborstel.”

Van uitstel komt...

Wie slim is, voorkomt het probleem liever vooraf. “Smeer het rooster in met zonnebloem- of olijfolie voordat je begint met grillen. Dat scheelt veel gedoe achteraf.”

Maar de belangrijkste tip bewaart Sengers voor het einde. Uitstellen is funest. “Ik weet het, het wordt vaak een latertje. Maar denk niet: dat schoonmaken doe ik morgen wel. Hoe langer je wacht, hoe meer werk het wordt. Gewoon even doen.”