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Doden in Oekraïne na nieuwe Russische aanvallen

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 8:24
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KYIV (ANP/RTR/DPA) - Nachtelijke Russische aanvallen hebben in Oekraïne opnieuw levens gekost, melden de autoriteiten. Vier mensen kwamen om en zeker tien personen raakten gewond.
De dodelijke slachtoffers vielen in de grensregio Soemy. Daar raakte een drone een woongebouw, zegt een bestuurder. De overleden slachtoffers zijn een jong kind, twee vrouwen en een man. Bij die droneaanval zouden ook drie mensen gewond zijn geraakt. Ook worden er zeven gewonden gemeld na een raketaanval in Kryvy Rih, de geboorteplaats van president Volodymyr Zelensky.
De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van hoofdstad Kyiv op donderdag. Daar vielen dertig doden en is voor vrijdag een rouwdag afgekondigd. Zelensky heeft ook vergelding beloofd.
Er waren vrijdag berichten dat een industriële installatie in het Russische Belgorod in brand stond na een Oekraïense raketaanval. Daarbij zou ook een dode zijn gevallen.
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