Viervoudig Tour-winnaar Froome stopt definitief als wielrenner

BARCELONA (ANP/AFP) - De Britse wielrenner Chris Froome heeft zijn carrière definitief beëindigd. De viervoudig winnaar van de Tour de France zat sinds eind vorig jaar zonder ploeg.

Froome (41) kwam in augustus zwaar ten val tijdens een training. Hij brak vijf ribben en liep een klaplong, een breukje in een lendenwervel en een gescheurd hartzakje op. "Dat was echt niet de manier waarop ik wilde afsluiten", zei Froome in aanloop naar de start van de Ronde van Frankrijk zaterdag in Barcelona tegen het persbureau AFP. "Maar op dat moment twijfelde ik er niet aan dat het voorbij was."

De in Kenia geboren Froome won de Tour de France in 2013, 2015, 2016 en 2017. Daarnaast schreef hij onder meer de Giro d'Italia (2018) en de Vuelta (2011 en 2017) op zijn naam. Na een val in het Critérium du Dauphiné in juni 2019 bleven de overwinningen uit. De Brit reed de laatste vier jaar van zijn carrière voor Israel - Premier Tech, waar zijn contract eind 2025 afliep.