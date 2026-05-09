Doden na nieuwe Israëlische aanvallen in Libanon

BEIROET (ANP) - De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon waarbij doden zijn gevallen. Volgens nieuwszender Al Jazeera kwamen minstens achttien mensen om het leven. Bij een luchtaanval in de stad Saksakiyeh vielen zeven doden, onder wie een kind, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid.

De Israëlische krijgsmacht heeft negen steden en dorpen in Zuid-Libanon opgeroepen te evacueren en gewaarschuwd voor verdere aanvallen.

Drie Israëlische soldaten raakten volgens het land gewond nadat een Hezbollah-drone ontplofte in Noord-Israël, vlak bij de Libanese grens. Volgens de krijgsmacht waren meerdere explosieve drones Israëlisch grondgebied binnengedrongen, waarvan sommige in het land neerstortten.

Het Libanese staatspersbureau NNA meldde eerder dat bij grootschalige aanvallen op vrijdag zeker 31 mensen zijn omgekomen in het zuiden van Libanon, een van de dodelijkste dagen sinds de oorlog tussen Israël en Hezbollah begin maart weer oplaaide.