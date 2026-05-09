Meer arrestaties bij demonstraties azc Ter Apel

TER APEL (ANP) - Bij demonstraties rondom het azc in Ter Apel heeft de politie zaterdag vijf mensen aangehouden. Eerder waren er drie aanhoudingen, daar zijn er nu twee aan toegevoegd.

In totaal zijn er nu twee arrestaties voor belediging, één voor belediging en het zich niet kunnen legitimeren, één voor het zich niet kunnen legitimeren en één vanwege het afsteken van vuurwerk.

De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. Even na 15.00 uur verlieten de laatste actievoerders het terrein voor het aanmeldcentrum. Zij zijn vervolgens buiten het dorp in bussen gestapt.

Aanwezig

In en rond de Groningse plaats was zaterdag veel politie aanwezig voor de aangekondigde demonstraties. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, had voor delen van het dorp een noodbevel afgegeven. Reden hiervoor waren signalen en informatie van de politie over mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's.

Een groep van zo'n tweehonderd demonstranten liep aan het begin van de middag van net buiten Ter Apel richting het azc. Daar aangekomen werden ze in een vak met dranghekken geplaatst. Verderop stond een handvol demonstranten met Nederlandse vlaggen. Beide groepen werden afgeschermd door de politie.

De groep Defend Netherlands, betrokken bij verschillende anti-azc-protesten, had aangekondigd zaterdagmiddag te willen demonstreren bij het aanmeldcentrum, tegen azc's. Later meldde de groep op social media van de actie af te zien.