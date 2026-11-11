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Doden nadat automobilist inrijdt op voetgangers in Los Angeles

Samenleving
door anp
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LOS ANGELES (ANP/RTR) - Een automobilist is dinsdag (lokale tijd) in de Amerikaanse stad Los Angeles ingereden op een groep voetgangers. Hierbij kwamen drie mensen om het leven en raakten minstens drie anderen ernstig gewond, zo meldde de brandweer. De drie gewonden zijn voor behandeling overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving.
De lokale televisiezender KCAL-TV meldde dat een auto was ingereden op een eetkraampje nabij een bushalte in de drukke wijk North Hollywood, ook wel bekend als NoHo. Op vanuit de lucht gemaakte tv-beelden, uitgezonden door KCAL, is een witte, deels ingedeukte kleine SUV te zien. Het voertuig lijkt op de stoep te zijn beland.
Er zijn nog geen details bekend over de toedracht van het incident, dat kort voor 18.00 uur lokale tijd (03.00 uur in Nederland) plaatsvond.
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