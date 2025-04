Dodenherdenking op enkele plaatsen dag eerder om zondagsrust

DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plaatsen in het land wordt dit jaar op 3 mei stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, omdat 4 mei op een zondag valt. Onder meer in Staphorst, Genemuiden en Opheusden is de dodenherdenking een dag eerder om de christelijke zondagsrust te respecteren.

"Voor ons is de zondag geen optie", laat een vrijwilliger van de Stichting Koningsdag en 4 en 5 mei Opheusden weten. Van de mensen die normaal gesproken bij de dodenherdenking in het Gelderse dorp aanwezig zijn, is zo'n 90 procent gelovig, schat hij in. "Als we die dit jaar op 4 mei zouden organiseren, zouden er geen mensen zijn. En we willen echt samen met de inwoners herdenken."

Ook in Staphorst is de herdenking een dag vervroegd zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen, laat een woordvoerder van de organisatie weten. De herdenking in het Overijsselse dorp bestaat onder meer uit een stille tocht, een toespraak van de burgemeester, kransleggingen en twee minuten stilte.