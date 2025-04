Politieonderzoek naar dreiging Baarnse scholen loopt nog

BAARN (ANP) - De politie Midden-Nederland is nog altijd bezig met het onderzoek naar het dreigbericht dat woensdagochtend binnenkwam bij alle scholen in Baarn. Er is nog niemand aangehouden, zegt een woordvoerster. Of er al een verdachte in beeld is, wilde ze niet zeggen.

Volgens berichten die rondgaan onder ouders van Baarnse scholieren zou het dreigbericht zijn verstuurd door een meisje van 16 jaar, of iemand die zich daarvoor uitgeeft. Deze persoon zou dreigen met vuurwapens mensen neer te schieten op een school. De politiewoordvoerster kan dit verhaal niet bevestigen. Eerder op de dag liet de politie weten dat er geen aanwijzing is dat het om een "serieuze dreiging" gaat.

De negen basisscholen in de Utrechtse plaats zijn woensdag uit voorzorg en op eigen initiatief dicht gebleven nadat het dreigbericht was binnengekomen. De twee middelbare scholen zijn wel opengegaan.