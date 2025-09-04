ECONOMIE
Zelensky: 'substantiële' veiligheidsgaranties op tafel in Parijs

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 13:37
anp040925112 1
PARIJS (ANP) - Oekraïnes bondgenoten leggen op hun top in Parijs veiligheidsgaranties op tafel die echt wat om het lijf hebben, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "We geven nu al echt inhoud aan veiligheidsgaranties voor de lange termijn en het waarborgen van steun voor onze strijdkrachten", liet hij tijdens de vergadering weten op X.
Zelensky trof in het Élysée in Parijs onder anderen de Franse president Emmanuel Macron, de Amerikaanse gezant Steve Witkoff en demissionair premier Dick Schoof. Ook de leiders van Polen, Denemarken, België en Finland en EU-kopstukken Ursula von der Leyen en António Costa zijn erbij. Anderen, zoals NAVO-topman Mark Rutte, bellen in.
