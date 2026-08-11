Dodental aardbeving Colombia loopt opnieuw op

PEREIRA (ANP) - Het dodental ten gevolge van de aardbeving met een kracht van 7.4 in Colombia is opgelopen tot zeker 132 mensen. Dat melden onder meer de Colombiaanse radiozenders Caracol en Blu op basis van cijfers van de Colombiaanse Vereniging van Hoofdsteden, Asocapitales.

De meeste doden vielen in Pereira, waar zestig mensen omkwamen. Op vijftien 'kritieke punten' in de stad wordt naar overlevenden gezocht. Het vliegveld van de stad is vanwege schade gesloten.

De Colombiaanse autoriteiten verwachten nog steeds dat het dodental zal oplopen. Behalve Pereira werden de steden Quibdó, Manizales, Armenia en Cali zwaar getroffen.

De Amerikaanse regering heeft 15,5 miljoen dollar (ruim 13,4 miljoen euro) aan steun toegezegd en ook de Europese Unie heeft hulp aangekondigd.