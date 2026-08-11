ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WaPo: Trump nam geheime vlucht uit Turkije na Iraanse dreiging

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 2:57
anp110826004 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is vorige maand na de NAVO-top in Turkije in het geheim met een militair vliegtuig vertrokken in plaats van met Air Force One. Aanleiding was een Iraans dreigement om hem te vermoorden, zo schrijft The Washington Post op gezag van ingewijden.
De vlucht werd geheimgehouden; het Witte Huis verklaarde dat Trump met Air Force One uit Turkije was vertrokken. Journalisten en stafleden van het Witte Huis waren in de veronderstelling dat ze samen met Trump in het presidentiële vliegtuig zaten.
Volgens The Washington Post stapte Trump voor het oog van televisiecamera's nog aan boord van Air Force One. Daarna werd hij heimelijk naar een kleiner vliegtuig gebracht.
De krant noemt het opmerkelijk dat er over Trumps reis in Air Force One werd gelogen. Het tekent "de diepte van de bezorgdheid die Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen hadden over zijn veiligheid bij het vertrek uit Turkije te midden van vijandelijkheden met Iran".
De Verenigde Staten hadden kort daarvoor hun aanvallen op Iran hervat na het vastlopen van onderhandelingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

59148700_m

"Morgen wordt het menens": 150 glastuinders zonder water door sproeiverbod, faillissementen dreigen

shutterstock_2722270785

Er staat een grote pandemie te gebeuren in de vorm van antimicrobiële resistentie

shutterstock_2574770327

Waarom je je wasmachinedeur nooit dicht moet laten (en 5 andere dingen die je huis laten stinken)

245937228_m

Borsten of billen: wat vinden mannen aantrekkelijker?

209619510_m

Er is één sport waardoor je echt beter gaat slapen

Loading