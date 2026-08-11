WaPo: Trump nam geheime vlucht uit Turkije na Iraanse dreiging

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is vorige maand na de NAVO-top in Turkije in het geheim met een militair vliegtuig vertrokken in plaats van met Air Force One. Aanleiding was een Iraans dreigement om hem te vermoorden, zo schrijft The Washington Post op gezag van ingewijden.

De vlucht werd geheimgehouden; het Witte Huis verklaarde dat Trump met Air Force One uit Turkije was vertrokken. Journalisten en stafleden van het Witte Huis waren in de veronderstelling dat ze samen met Trump in het presidentiële vliegtuig zaten.

Volgens The Washington Post stapte Trump voor het oog van televisiecamera's nog aan boord van Air Force One. Daarna werd hij heimelijk naar een kleiner vliegtuig gebracht.

De krant noemt het opmerkelijk dat er over Trumps reis in Air Force One werd gelogen. Het tekent "de diepte van de bezorgdheid die Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen hadden over zijn veiligheid bij het vertrek uit Turkije te midden van vijandelijkheden met Iran".

De Verenigde Staten hadden kort daarvoor hun aanvallen op Iran hervat na het vastlopen van onderhandelingen.