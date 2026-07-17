Dodental aardbevingen Venezuela opgelopen tot boven 4900

CARACAS (ANP/RTR) - Het dodental van de twee aardbevingen die Venezuela vorige maand troffen, is opgelopen tot 4930. Dat blijkt uit cijfers die de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez naar buiten heeft gebracht.

Het aantal mensen dat door de bevingen van 24 juni gewond raakte, is ongewijzigd gebleven. Ruim 17.000 mensen raakten door de natuurramp dakloos. 21.210 mensen bevinden zich momenteel in opvanglocaties.

Hoeveel personen er nog vermist zijn, wordt niet in de cijfers vermeld, al hebben familieleden nog duizenden als vermist opgegeven.