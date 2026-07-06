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Nederland komt in Ankara met 3 miljard voor luchtafweer en marine

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 20:58
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ANKARA (ANP) - Nederland zal bij de NAVO-top meer dan 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen daartoe aankondigen, meldt defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD). Zo trekt ze samen op met België om de luchtverdediging te versterken en met het VK voor de marine. Ook met Duitsland staan plannen op stapel, bevestigt het ministerie van Defensie na berichtgeving van Reuters.
Voorafgaand aan de officiële NAVO-top komen overheden en industrie dinsdag bijeen om tal van contracten te presenteren. Nederland komt met "ruimschoots meer dan 3 miljard" aan "toezeggingen en concrete plannen", zei Yeşilgöz.
Nederland overlegt al langer met België over de versterking van hun luchtverdediging. Zo koopt België NASAMS-systemen in onder Nederlandse vleugels. Ook gaan ze samen de droneafweer versterken.
Met het VK gaat Nederland landingsschepen bouwen. De zogeheten amfibische transportschepen kunnen met landingsvaartuigen en transporthelikopters bijvoorbeeld mariniers en materieel aan land zetten.
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