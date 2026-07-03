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Dodental aardbevingen Venezuela verder opgelopen

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 22:13
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CARACAS (ANP/RTR/AFP) - Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen, meldt het ministerie van Informatie.
Volgens het ministerie raakten ook meer dan 12.600 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Het is niet bekend hoeveel dat er zijn. Op een website die Venezolanen gebruiken om vermisten te melden, staat dat er nog steeds geen contact is geweest met bijna 36.000 personen.
De aardbevingen met een kracht van 7.2 en 7.5 vonden ruim een week geleden plaats en waren voor het land de zwaarste in meer dan een eeuw. Ze veroorzaakten grote verwoestingen in het noorden van het land. Vooral de kustregio La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas, is zwaar getroffen.
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