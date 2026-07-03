Rapport: drones bij Nederlandse bases van Russische schaduwvloot

LONDEN (ANP) - De drones die eind vorig jaar werden gespot boven de vliegbases Volkel, Gilze-Rijen en Eindhoven, zijn zeer waarschijnlijk opgelaten en bestuurd vanaf schepen uit de Russische schaduwvloot. Die voeren op dat moment op de Noordzee. Dat betogen onderzoekers van het International Institute for Strategic Studies in een rapport, waar Omroep Brabant vrijdagavond over schrijft.

De onderzoekers melden dat er in november en december 2025 boven Nederlandse vliegbases negen drone-incidenten waren. In Duitsland waren het er 58, onder meer boven de basis Ramstein, bij de BASF-fabriek en een LNG-terminal bij Hamburg. België meldde 25 incidenten, Denemarken 16 en ook andere Europese NAVO-landen maakten melding van drones.

Op 21 november werden tot tien drones gezien boven Volkel. Vanaf de grond beschoot Defensie de drones, maar die werden waarschijnlijk niet geraakt. Er zijn geen brokstukken gevonden. Op de basis liggen waarschijnlijk Amerikaanse kernbommen van het type B61-12 opgeslagen. Het is ook de thuisbasis van een deel van de Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen.

Volgens het rapport wilde het Kremlin met de prikacties uitvinden hoe lang het duurde voor de autoriteiten in actie kwamen en of er blinde vlekken zaten in de radardetectiesystemen en in de luchtverdediging.

Vanuit Russisch standpunt was de dronecampagne een succes, betogen de opstellers van het rapport, omdat die aan het licht bracht dat er geen eenheid van aanpak is geweest tussen de verschillende NAVO-landen. Ze noemen het "de zichtbare kloof tussen militaire capaciteit en politieke wil om op te treden".

Voor het rapport maakten de onderzoekers gebruik van openbare data, onder meer over de routes van verdachte schepen op de Noordzee en waar die voeren toen de drones werden gezien.