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Dodental bij explosie legerbasis Bolivia opgelopen

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 3:19
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VIACHA (ANP) - Het bevestigde dodental door een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha is opgelopen tot negen. Dat maakten de autoriteiten van het land bekend.
Het is niet bekend hoeveel mensen er nog vermist zijn. Volgens legercommandant Hector Alarcón zijn er niet veel meer slachtoffers gevallen, omdat veel militairen een uitstapje met de fiets aan het maken waren.
De explosie in Viacha, op zo'n 30 kilometer van La Paz, was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. De ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden.
De oorzaak wordt nog onderzocht. Volgens president Rodrigo Paz kan het een ongeluk zijn ten gevolge van een onjuiste werkwijze met explosieven die op de basis lagen opgeslagen.
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