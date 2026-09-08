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Van de Zandschulp na vijfsetter naar kwartfinales US Open

Sport
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 4:13
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NEW YORK (ANP) - Botic van de Zandschulp staat voor de tweede keer in de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de 21-jarige Fransman Arthur Géa in de nacht van maandag op dinsdag in de vierde ronde na vijf sets 6-3 7-6 6-7 6-7 4-6. Van de Zandschulp speelt tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi om een plaats bij de laatste vier.
Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse grandslamtoernooi. Hij bereikte in 2021 voor de eerste keer de laatste acht in New York. Daarin verloor hij van de latere winnaar Daniil Medvedev uit Rusland.
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