Trump: binnenkort Venezolaanse drugsdealers ook aanpakken op land

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 2:35
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten zullen "binnenkort" beginnen met het aanpakken van "Venezolaanse drugsdealers" tijdens operaties op het land, en niet alleen op zee. Dat kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan.
"U hebt waarschijnlijk gemerkt dat mensen niet langer (drugs) via de zee willen vervoeren, en we gaan ze ook op het land arresteren", zei de Amerikaanse president. "De landroute is makkelijker, dat gaat heel binnenkort beginnen."
Sinds een aantal maanden voeren de VS aanvallen uit op boten nabij de kust van Venezuela. Volgens de VS gaat het om vermeende drugsboten. Bewijs is daar nooit voor geleverd.
Ook bouwen de VS bij Venezuela een troepenmacht op. De Amerikanen hebben onder meer een vliegdekschip naar het gebied gestuurd. Trump hoopt dat zo voldoende druk wordt uitgeoefend om de Venezolaanse president Maduro tot aftreden te dwingen zonder dat militair hoeft te worden ingegrepen.
